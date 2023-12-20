Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 20 декабря 2023Бывший СССР

Захарова назвала неутешительной ситуацию для ВСУ

Захарова: ситуация на поле боя для ВСУ неутешительная и однозначная

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается неутешительная и однозначная ситуация. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

По ее словам, украинская армия терпит неудачи в бою. При этом представитель российского МИД отметила, что ВСУ отправили на поле боя «западные кураторы», вместо того чтобы усадить киевские власти за стол переговоров.

«Это была концепция Лондона, это была концепция Вашингтона и это была концепция Брюсселя. По-разному она озвучивалась, но смысл был один — только на поле боя можно будет определить победителя», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России сообщила, что на Украине начали вербовать в армию подростков. По ее словам, первую группу подростков-сирот уже отправили в распоряжение одной из бригад ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии захотели пополнить госбюджет за счет активов России. Изъять планируют 720 миллионов евро

      В России раскрыли список уникальных недорогих гаджетов

      Эмили Ратаковски лишилась бесплатных билетов на спортивные матчи

      В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы

      В Петербурге ввели масочный режим

      Для автомобилей Tesla выпустят беспроводную зарядку

      Боррель возмутился требованиями остановить конфликт на Украине

      Россиян предостерегли от одного типа сделок с жильем

      В действиях Украины увидели желание начать переговоры с Россией

      Украина снизила запросы на финансовую помощь от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости