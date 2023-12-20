Захарова: ситуация на поле боя для ВСУ неутешительная и однозначная

На поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается неутешительная и однозначная ситуация. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

По ее словам, украинская армия терпит неудачи в бою. При этом представитель российского МИД отметила, что ВСУ отправили на поле боя «западные кураторы», вместо того чтобы усадить киевские власти за стол переговоров.

«Это была концепция Лондона, это была концепция Вашингтона и это была концепция Брюсселя. По-разному она озвучивалась, но смысл был один — только на поле боя можно будет определить победителя», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России сообщила, что на Украине начали вербовать в армию подростков. По ее словам, первую группу подростков-сирот уже отправили в распоряжение одной из бригад ВСУ.