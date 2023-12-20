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23:39, 20 декабря 2023Россия

Слуцкий рассказал о развале Украины Зеленским

Слуцкий: никто не сделал для истребления украинцев больше, чем Зеленский
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Никто не сделал для истребления граждан Украины и развала страны больше, чем президент Владимир Зеленский. Об этом в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, на Западе популярно утверждение о том, что цель Москвы — якобы «стереть Украину с лица земли». Политик назвал такие заявления подменой понятий. «Никто, кроме Зеленского, не сделал больше для того, чтобы истребить украинцев, лишить страну независимости и суверенитета, развалив в итоге государственность и продав с коррупционного "молотка" жизнь и благополучие своих граждан», — рассказал Слуцкий.

Он добавил, что Россия защитила «русских людей Донбасса и Новороссии от геноцида, не допустила создания у своих границ антироссийского плацдарма».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не собирается отказываться от целей специальной военной операции (СВО). Он сообщил, что сегодня Российская армия владеет инициативой на линии боевого соприкосновения.

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      Марина Совина
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