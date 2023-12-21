Актер из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет

Актер Сергей Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет

Актер Сергей Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщил Тольяттинский драматический театра «Колесо».

Причиной смерти названа «внезапная болезнь».

Роль старшеклассника в картине «Географ глобус пропил» была для Пепеляева единственной в кино.

С 2017 по 2020 год артист трудился в Перми в театре «У Моста», в 2023-м присоединился к труппе Тольяттинского драматического театра.