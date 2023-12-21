Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 21 декабря 2023Россия

В Госдуме призвали разрешить военным заселяться в отели без паспорта

Депутат Кривоносов предложил заселять военных в отели без паспорта

Фото: Leonhard Foeger / Unsplash

Военным необходимо разрешить заселяться в гостиницы и отели без предъявления паспорта в течение всего срока специальной военной операции (СВО). К этому в разговоре с «Лентой.ру» призвал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по туризму Сергей Кривоносов.

«Правовую ситуацию необходимо урегулировать таким образом, чтобы на весь период СВО военный билет мог заменять паспорт при заселении в средствах размещения», — предложил политик.

Ранее сообщалось, что в отеле Ростовской области «Амакс» отказались заселять российских военнослужащих, которые возвращались в зону проведения спецоперации, из-за отсутствия паспортов.

До этого российских военных не заселили в отель «Добрыня». Туда не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск, — они должны были провести там одну ночь. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Африканская страна объявила о выходе из главной нефтяной организации мира. Вслед за этим цены на нефть рухнули

      Названы последствия выхода Анголы из ОПЕК

      Открывший стрельбу в центре Праги мужчина покончил с собой

      В Госдуме призвали разрешить военным заселяться в отели без паспорта

      США взяли на себя ядерную безопасность Украины

      Бирка на одежде Gloria Jeans смутила россиян

      В РФС рассказали об одном постоянном напоминании Карпину

      Стало известно о получении Порошенко денег от властей Венгрии

      Стало известно о тысячах способных лишить жизни зеленых книгах в библиотеках

      Появилось видео с места стрельбы в Праге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости