В Госдуме призвали разрешить военным заселяться в отели без паспорта

Депутат Кривоносов предложил заселять военных в отели без паспорта

Военным необходимо разрешить заселяться в гостиницы и отели без предъявления паспорта в течение всего срока специальной военной операции (СВО). К этому в разговоре с «Лентой.ру» призвал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по туризму Сергей Кривоносов.

«Правовую ситуацию необходимо урегулировать таким образом, чтобы на весь период СВО военный билет мог заменять паспорт при заселении в средствах размещения», — предложил политик.

Ранее сообщалось, что в отеле Ростовской области «Амакс» отказались заселять российских военнослужащих, которые возвращались в зону проведения спецоперации, из-за отсутствия паспортов.

До этого российских военных не заселили в отель «Добрыня». Туда не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск, — они должны были провести там одну ночь. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных.