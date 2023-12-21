В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине

Politico: лидеры стран ЕС обеспокоены зашедшим в тупик конфликтом на Украине

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) обеспокоены зашедшим в тупик конфликтом на Украине Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, блок не может опередить производство новых российских вооружений. Автор статьи указывает, что долгосрочные контракты по помощи Киеву «оказались серьезным препятствием» для властей США и Европы, которые неохотно брали на себя гарантированные обязательства по оборонным расходам на будущие годы. Кроме того, говорится в статье, крупные оборонные компании также неохотно инвестируют свои деньги в оружие, имеющее решающее значение для конфликта на Украине, поскольку опасаются, что решимость правительств в конечном итоге «пошатнется».

Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что объединение поставило Украине только треть боеприпасов из обещанного миллиона из-за проблем с производством. Заявление было сделано в преддверии встречи глав МИД стран ЕС 11 декабря.