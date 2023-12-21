Силовые структуры
Двух российских военных отправили в колонию за отказ участвовать в СВО
На Камчатке двух военных отправили в колонию за отказ от участия в СВО
На Камчатке двух российских военнослужащих приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.
Как установил суд, военнослужащие одной из воинский частей, дислоцированных в Петропавловске-Камчастком, несмотря на объявленную в России мобилизацию отказались от участия в боевых действиях при проведении специальной военной операции (СВО).
18 декабря Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в СВО дали взятки исполняющему обязанности командира батальона.