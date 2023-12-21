Двух российских военных отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

На Камчатке двух военных отправили в колонию за отказ от участия в СВО

На Камчатке двух российских военнослужащих приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, военнослужащие одной из воинский частей, дислоцированных в Петропавловске-Камчастком, несмотря на объявленную в России мобилизацию отказались от участия в боевых действиях при проведении специальной военной операции (СВО).

18 декабря Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в СВО дали взятки исполняющему обязанности командира батальона.