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14:22, 21 декабря 2023Силовые структуры

Двух российских военных отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

На Камчатке двух военных отправили в колонию за отказ от участия в СВО

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На Камчатке двух российских военнослужащих приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, военнослужащие одной из воинский частей, дислоцированных в Петропавловске-Камчастком, несмотря на объявленную в России мобилизацию отказались от участия в боевых действиях при проведении специальной военной операции (СВО).

18 декабря Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в СВО дали взятки исполняющему обязанности командира батальона.

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