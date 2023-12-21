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15:02, 21 декабря 2023Экономика

Российские компании призвали к жесткой экономии

Матвиенко: для российских компаний есть четкое понимание жесткой экономии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России четко понимают необходимость жесткой экономии. С таким призывом выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

«Есть четкое понимание сейчас для всех, и госкорпораций, и других, экономия жесткая, никакого расточительства, никаких избыточных, излишних расходов, повышение эффективности бизнеса, бизнес знает, как это делать. И, конечно же, тем самым серьезная поддержка экономики и финансовой системы России. К счастью, у нас ответственное абсолютное большинство компаний», — пояснила она.

В рамках пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации Матвиенко также заявила об отсутствии планов повысить налоговую нагрузку на бизнес или пересмотреть шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такую практику она назвала непродуктивной в текущей экономической ситуации.

Также спикер Совфеда призвала чиновников переходить на отечественные автомобили «без кампанейщины и показушности». Покупать российские машины необходимо, когда действующие иномарки «закончат свой век», объяснила она. Также Матвиенко рассказала, что уже давно ездит на Aurus, и считает эту машину удобной и комфортной. При этом в июне, когда президент России Владимир Путин предложил пересадить госслужащих на отечественный транспорт, Матвиенко выразила готовность ездить на автомобиле Lada.

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      Вячеслав Агапов
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