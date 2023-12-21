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19:35, 21 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта опасность шампанского для глаз

British Medical Journal: удар пробкой из-под шампанского приводит к травмам глаз

Фото: Unsplash

Офтальмологи из Кембриджского университета, Мичиганского университета и других научных организаций раскрыли опасность, которую могут представлять вылетающие пробки из-под шампанского для глаз. Результаты исследования, в котором была проанализирована имеющаяся медицинская литература, описывающая травмы глаз, опубликована в British Medical Journal (BMJ).

Специалисты обнаружили, что попадание пробки в глаз может привести к кровоизлиянию в переднюю камеру глаза или гифеме, а также к травматической ретинопатии. Такие повреждения глаз серьезны и иногда могут привести к необратимой потере зрения.

Исследователи также обнаружили, что слепота в результате удара пробкой встречается чаще, чем считалось ранее: многие люди никогда полностью не выздоравливают от таких травм, а 26 процентов тех, кто лечился от подобных травм, остаются слепыми. Повреждение также приводило к поздним осложнениям, таким как проблемы с подвижностью зрачков, посттравматическая глаукома и травматическая оптическая невропатия.

Авторы отмечают, что давление внутри бутылки с газированной водой может в три раза превышать давление в автомобильной шине, что приводит к скорости пробки 80 километров в час. Время, за которое пробка проходит расстояние от бутылки до лица, равно всего 0,05 секунды, и человек не успевает отреагировать, закрыв глаза.

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      Александр Еникеев
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