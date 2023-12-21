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14:17, 21 декабря 2023Бывший СССР

Киевский политолог подвел неутешительный итог 2023 года для Зеленского

Политолог Раимов: 2023 год оказался самым бесперспективным для Зеленского

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Для президента Украины Владимира Зеленского 2023 год оказался самым сложным и бесперспективным. Неутешительные для украинского лидера итоги подвел киевский политолог Дмитрий Раимов в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

«Мастерства публичной речи уже недостаточно, экономическая составляющая общественной жизни достаточно слаба, даже тяжела», — сказал Раимов.

По его словам, сейчас украинцы получают хорошие новости с фронта «не так часто», из-за чего теряют веру в скорую победу и какое-либо хорошее будущее.

Ранее политолог Константин Бондаренко заявил, что противостояние между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным накалилось. Он отметил, что у главкома сформировался политический имидж и многие украинцы считают, что он достоин возглавить страну.

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      Алевтина Запольская
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