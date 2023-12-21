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13:39, 21 декабря 2023Россия

Мать умершей после отдыха в лагере россиянки заявила о халатности руководства

Мать девочки, умершей после отдыха в лагере в Тюмени, обвинила администрацию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Галина, мать девочки из Луганской народной республики (ЛНР), умершей после отдыха в лагере в Тюмени, обвинила администрацию учреждения в халатности. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина заявила изданию, что администрация лагеря решила начать лечение заболевшего ребенка и изолировать ее слишком поздно — после того, как заражение стало массовым.

«Первоначально не обратили на это внимания, потом, когда начали другие детки заболевать, ее переселили в изолятор. (...) Они (руководство) халатно отнеслись, потому что другие дети писали насчет этого», — рассказала мать скончавшейся в поезде девочки.

Она отметила, что вожатые сначала рассказали ей, что температуру удалось сбить, а в следующий раз позвонили лишь после того, когда ребенка не стало.

О гибели ребенка и болезни более 100 ее попутчиков стало известно утром 21 декабря. Из-за ЧП в поезде Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у некоторых из госпитализированных выявлены симптомы вируса гриппа типа А.

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