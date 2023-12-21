Матвиенко призвала изменить законодательство о возвращении соотечественников
Законодательство о возвращении соотечественников в Россию устарело, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты парламента, передает ТАСС.
Политик увидела необходимость во внесении изменений в соответствующие законодательные акты, подчеркнув, что речи о раздаче российского гражданства по первому требованию не идет.
«Речь идет о людях, которые действительно наши соотечественники, люди, которые ценят Русский мир, люди, которые не принимают извращенные ЛГБТ-принципы воспитания для своих детей. Вот здесь надо по-другому к ним подходить, более дружелюбно, и, конечно же, создавать условия», — сказала Матвиенко.
По ее словам, в стране рады принимать людей, которые выступают за сохранение семейных и других важных для России ценностей. Важно, чтобы для них были созданы особые условия и к ним не было «диких требований», считает спикер Совфеда.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказывал мнение, что россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою Родину или начал поддерживать ВСУ. При этом, по его словам, среди покинувших Россию есть много испугавшихся людей, и отметил, что страх — это «нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях».