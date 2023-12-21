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16:46, 21 декабря 2023Ценности

Мэрайя Кэри прогулялась по магазинам в наряде за 390 тысяч рублей

Фото: Marco Provvisionato / Globallookpress.com

Американская певица Мэрайя Кэри прогулялась по магазинам в наряде 390 тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

54-летнюю знаменитость заметили во время шопинга в Аспене, штат Колорадо. Отмечается, что артистка посетила бутики люксовых марок Louis Vuitton, Ralph Lauren и Gucci.

Так, папарацци сфотографировали исполнительницу в белом укороченном пуховике бренда Prada, стоимость которого составляет 2,5 тысяч долларов (около 227,5 тысяч рублей). Кроме того, на ней были надеты майка в тон, расклешенная юбка длины мини, полупрозрачные колготки и сапоги с меховой отделкой из овчины марки Giuseppe Zanotti. Известно, что последний предмет гардероба можно приобрести за 1795 долларов (около 163,3 тысяч рублей).

В ноябре Кэри снялась в откровенных нарядах для рекламы бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Тогда звезда примерила облегающее мини-платье на бретелях в сочетании с белым меховым боа (женский широкий шейный шарф из меха или перьев — прим. «Ленты.ру») и остроносыми туфлями на шпильках, а также корсет и юбку с разрезом до бедра.

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      Мария Винар
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