Младенца в коляске зажало в дверях маршрутки в российском городе

В Нижнем Новгороде младенца в коляске зажало в дверях маршрутки

В Нижнем Новгороде младенца в коляске зажало в дверях маршрутки № 24. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Как выяснило издание, после инцидента в российском городе пятимесячная девочка была доставлена в больницу.

Родители малышки собирались выходить на остановке «Технический университет». Водитель маршрутки не заметил, как они выносят коляску, и нажал на газ.

Когда водитель услышал крики, испугался и вызвал бригаду медиков.

Девочку с остановки отвезли в детскую областную больницу с ушибами мягких тканей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске таксист высадил мальчика и оставил его на морозе.

По словам россиянки, отправившей сына в школу на такси, водитель высадил ребенка на полпути в школу. Причиной этого стало отсутствие у мальчика наличных денег, пояснила женщина.

Другую машину пятикласснику пришлось ждать на улице в 38-градусный мороз.