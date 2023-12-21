Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:57, 21 декабря 2023Путешествия

Молодожены едва не лишились свадьбы и были спасены авиакомпанией

Qantas спасла молодоженов, которые едва не лишились свадьбы из-за наводнения

Фото: Daniel Munoz / Reuters

Авиакомпания Qantas спасла молодоженов, которые застряли на австралийском полуострове во время наводнения и едва не лишились свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Ханна Джеффрис и Дилан Ститт должны были вернуться домой, в город Таннум-Сэндс, чтобы успеть на свою свадьбу. Однако из-за наводнения на полуострове Кейп-Йорк Qantas была вынуждена отменить рейсы в день их вылета во вторник, 19 декабря. Жених и невеста боялись, что не попадут на праздник. В соцсетях пара рассказала о своей проблеме, которая стала известна и представителям перевозчика.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Вскоре после этого Qantas запланировала новый рейс, состоявшийся в четверг, 21 декабря. «Мы очень рады, что Ханна и Дилан смогут сыграть свадьбу вовремя», — отметили в авиакомпании.

Ранее подружка невесты прилетела на свадьбу без праздничного платья и была спасена сотрудниками авиакомпании и туроператора TUI. Еще в самолете она вспомнила, что не положила платье в чемодан, однако не была уверена наверняка.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Отражение контрнаступления, потери ВСУ и ядерный терроризм. Генштаб подвел итоги 2023 года в зоне СВО

      «Мощный китаец» помог россиянам заработать миллионы рублей

      Стоимость перевозки нефти взлетела на фоне обстрелов в Красном море

      Пассажир попытался пронести в самолет пули в детском подгузнике и попался

      Расправившегося с сожительницей и малолетней дочерью россиянина осудили

      Кладоискатель нашел в лесу обрез вместо сокровищ и помог поймать преступника

      На Украине призвали Зеленского больше не надеяться на США

      Один из членов ОПЕК объявил о выходе из него

      Путин посоветовал США и Европе закончить валять дурака

      В России отреагировали на планы Украины вернуть Крым в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости