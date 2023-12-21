Молодожены едва не лишились свадьбы и были спасены авиакомпанией

Qantas спасла молодоженов, которые едва не лишились свадьбы из-за наводнения

Авиакомпания Qantas спасла молодоженов, которые застряли на австралийском полуострове во время наводнения и едва не лишились свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Ханна Джеффрис и Дилан Ститт должны были вернуться домой, в город Таннум-Сэндс, чтобы успеть на свою свадьбу. Однако из-за наводнения на полуострове Кейп-Йорк Qantas была вынуждена отменить рейсы в день их вылета во вторник, 19 декабря. Жених и невеста боялись, что не попадут на праздник. В соцсетях пара рассказала о своей проблеме, которая стала известна и представителям перевозчика.

Вскоре после этого Qantas запланировала новый рейс, состоявшийся в четверг, 21 декабря. «Мы очень рады, что Ханна и Дилан смогут сыграть свадьбу вовремя», — отметили в авиакомпании.

Ранее подружка невесты прилетела на свадьбу без праздничного платья и была спасена сотрудниками авиакомпании и туроператора TUI. Еще в самолете она вспомнила, что не положила платье в чемодан, однако не была уверена наверняка.