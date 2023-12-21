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17:31, 21 декабря 2023Наука и техника

Наноматериалы для марсианской электроники получили из гипса

Advanced Functional Materials: марсианский гипс переработали в наноматериалы

Изображение: University of Sussex

Ученые Университета Сассекса обнаружили, что сульфат кальция, который в обилие встречается на Марсе, может служить материалом для получения наноматериалов. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Advanced Functional Materials, эти наноматериалы могут служить для производства марсианской электроники.

Специалисты применили инновационный метод НАСА по извлечению воды из марсианского гипса, при котором образуется побочный продукт — ангидрит (безводный сульфат кальция). Ангидрит затем был использован для переработки в наноленты — крошечные материалы в форме макаронных изделий тальятелле.

Просвечивающая электронная микроскопия показывает, что наноремни имеют мезокристаллическую структуру, то есть состоят из множества мелких кристаллов одинакового размера и формы, составляющих решетку. Они также обладают полезным электронным свойством — регулируемой шириной запрещенной зоны, что позволяет добиться как полупроводникового, так и изолирующего поведения материала.

Авторы заключают, что простота метода производства наноремней закладывает основу для будущих исследований и заселения Марса за счет использования его богатых месторождений гипсовых минералов.

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      Александр Еникеев
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