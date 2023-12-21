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06:20, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Нашедшего странную пометку на своем авто парня предупредили об опасности

Изображение: Letbutt / Reddit

Парень под ником Letbutt рассказал на Reddit, что ему на машину наклеили клейкую ленту. В комментариях пользователи предупредили автора поста, что его имуществу может грозить опасность.

«Сегодня мою машину пометили клейкой лентой — на лобовом стекле и ручке двери. Понятия не имею зачем», — написал парень. В комментариях он пояснил, что обычно ставит машину в гараж, однако перед этим автомобилем воспользовалась его девушка и припарковала его вечером на улице. Рассказчик обнаружил на транспортном средстве странные пометки только утром.

Многие комментаторы выразили уверенность в том, что клейкую ленту на машине оставили злоумышленники. «Паркуй автомобиль в гараже. Ночью его украдут», «Кажется, таким образом кто-то проверяет, регулярно ли ты пользуешься своей машиной», «Если клейкая лента останется на машине в течение долгого времени, они поймут, что ты не пользуешься ею постоянно и, вероятно, не заметишь сразу, если она исчезнет. Таким образом она станет прямой мишенью для кражи», — заявили они автору. Вместе с тем некоторые предположили, что владельца автомобиля кто-то разыгрывает.

Ранее мужчина из США показал на Reddit, сколько денег он тратит на небольшую продуктовую корзину. В комментариях пользователи возмутились высокими ценами на продукты.

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      Маргарита Щигарева
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