Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме под Казанью

Самовольное подключение к газовой трубе стало причиной взрыва под Казанью

Взрыв в двухэтажном доме села Осиново под Казанью произошел из-за самовольного подключения к газовой трубе. Такую предварительную причину называют специалисты, пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, у одного из жильцов ранее возникала проблема с газовой трубой – специалисты приезжали к нему, чтобы исправить ситуацию. Этого сделать не получилось, из-за чего проблемную квартиру отключили от газа. Возможно, мужчина мог самостоятельно подключиться к нему.

Взрыв в Татарстане произошел в четверг, 21 декабря. Пострадали четыре человека, под завалами дома людей впоследствии не нашли.

Ранее газ взорвался в Санкт-Петербурге.ЧП произошло на третьем этаже жилого дома, пострадали три человека.