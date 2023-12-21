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11:53, 21 декабря 2023Россия

Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме под Казанью

Самовольное подключение к газовой трубе стало причиной взрыва под Казанью
СюжетВзрыв газа в жилом доме:
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Взрыв в двухэтажном доме села Осиново под Казанью произошел из-за самовольного подключения к газовой трубе. Такую предварительную причину называют специалисты, пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, у одного из жильцов ранее возникала проблема с газовой трубой – специалисты приезжали к нему, чтобы исправить ситуацию. Этого сделать не получилось, из-за чего проблемную квартиру отключили от газа. Возможно, мужчина мог самостоятельно подключиться к нему.

Взрыв в Татарстане произошел в четверг, 21 декабря. Пострадали четыре человека, под завалами дома людей впоследствии не нашли.

Ранее газ взорвался в Санкт-Петербурге.ЧП произошло на третьем этаже жилого дома, пострадали три человека.

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      Анастасия Шейкина
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