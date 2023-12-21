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19:03, 21 декабря 2023Мир

Названо число убитых в результате стрельбы в Карловом университете Праги

Десять человек застрелены в Карловом университете в Праге

Фото: David W Cerny / Reuters

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге число убитых, по предварительным данным, составило десять человек. Об этом заявили врачи, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 30 человек получили тяжелые ранения.

Мэр города Богуслав Свобода объявил, что стрелок покончил с собой.

Ранее стало известно, что в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги произошла стрельба. Как отмечает издание, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой.

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      Дарья Балацкая
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