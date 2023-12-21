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15:24, 21 декабря 2023Мир

Нидерланды выделят Украине 102 миллиона долларов

Нидерланды выделят Украине помощь в размере 102 миллионов долларов в 2024 году

Фото: Thomas Peter / Reuters

Нидерланды в рамках первого пакета помощи выделят Украине 102 миллиона долларов за 2024 год. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«Кроме того, правительство резервирует 102 миллиона евро на первые четыре месяца 2024 года для гуманитарной поддержки, восстановления и реконструкции», — отмечается в заявлении.

Планируется выделить средства и на обеспечение кибербезопасности Украины. Правительство подчеркнуло, что Нидерланды продолжат поддержку Киева вне зависимости от политической ситуации.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность тем, что в Гааге задул «новый политический ветер». Глава оборонного ведомства отметила, что, призывая изменить курс на сокращение помощи Украине, победивший по итогам выборов политик Герт Вилдерс «пытается спрятаться за плотиной», однако для разрешения конфликта необходимы международные усилия.

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      Максим Габриелян
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