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15:39, 21 декабря 2023Бывший СССР

В России отреагировали на планы Украины вернуть Крым в 2024 году

Депутат Чепа раскритиковал Умерова за слова о планах Украины вернуть Крым

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина говорит о стратегических планах вернуть Крым в 2024 году, чтобы поднять интерес к теме конфликта с Россией. Так на заявление министра обороны республики Рустема Умерова отвоевать полуостров в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Человек несет бред, чтобы каким-то образом в условиях, когда уже практически весь мир потерял интерес к украинской теме, поднять этот вопрос для выпрашивания очередной партии денег или оружия», — сказал он.

Все понимают, что обещание еще год назад вернуть Крым — все это бред. Этого не произойдет, все это прекрасно понимают, но тем не менее они пытаются что-то такое обещать

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как заявил глава украинского оборонного ведомства в интервью Bild, в 2024 году Киев вернет полуостров под свой контроль. «Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель», — цитирует министра издание. По его словам, нет никаких сомнений в том, что Украина победит в этом военном конфликте.

Также он уверен, что США не оставят страну без помощи. Рустем Умеров отметил, что обе стороны в Конгрессе, несмотря на разногласия, поддержали ее.

В декабре 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что в 2023 году Киев намерен вернуть Крым. Он признавал, что это будет сложная работа, но утверждал, что страна приложит все усилия к этому.

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