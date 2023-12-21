Орбан впервые с начала спецоперации встретится с Зеленским

Орбан заявил о намерении провести встречу с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News.

При этом венгерский политик не уточнил, когда именно состоится планируемая встреча. «Это будет двусторонняя встреча в какой-то момент в будущем», — цитирует Орбана телеканал.