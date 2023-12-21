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22:07, 21 декабря 2023Мир

Орбан впервые с начала спецоперации встретится с Зеленским

Орбан заявил о намерении провести встречу с Зеленским
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News.

При этом венгерский политик не уточнил, когда именно состоится планируемая встреча. «Это будет двусторонняя встреча в какой-то момент в будущем», — цитирует Орбана телеканал.

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      Марина Совина
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