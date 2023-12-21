Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию из-за сигнала о возгорании двигателя

Simple Flying: пилоты объявили чрезвычайную ситуацию на борту Air India

Пилоты авиакомпании Air India объявили чрезвычайную ситуацию на борту из-за срабатывания сигнала о возгорании двигателя. Об этом пишет портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 19 декабря, на рейсе из Дели в Мумбаи. По данным источника, пилоты услышали пожарную сигнализацию при подлете к точке назначения. Им пришлось предупредить аэропорт о ЧП.

Посадка самолета прошла благополучно, никто из пассажиров рейса не пострадал. Air India опубликовала заявление, в котором предположила, что, скорее всего, это была ложная тревога.

«В качестве меры предосторожности пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и проинформировали авиадиспетчерскую службу. Самолет приземлился без происшествий, при проверке не было обнаружено никаких признаков огня или дыма», — пояснили в авиакомпании.

Ранее самолет неназванной американской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе с горящим двигателем. Boeing 737, на борту которого было 199 пассажиров, приземлился благополучно, хотя многие люди были напуганы.