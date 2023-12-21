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12:45, 21 декабря 2023Силовые структуры

Полиция задержала обокравших в Подмосковье дом сенатора от Алтая

В Подмосковье задержали обокравших дом сенатора от Алтая

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полиция задержала воров, обокравших дом сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева в подмосковной Истре. Об этом в четверг, 21 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, задержанными оказались 50-летний ранее судимый по трем статьям уголовник и его 34-летний сообщник. Из дома сенатора злоумышленники вынесли около 200 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения. После чего забрались в дом по соседству, откуда вынесли ювелирные украшения на сумму свыше шести миллионов рублей.

24 ноября потерпевшие обратились в полицию с заявлением о краже. Полиция возбудила уголовное дело и начала розыск злоумышленников.

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