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20:18, 21 декабря 2023Ценности

Популярная актриса высмеяла свой наряд на видео из-за одной детали

Кадр: @oliviamunn

Популярная американская актриса, комедиантка, модель, телеведущая и писательница Оливия Манн высмеяла свой наряд на видео из-за одной детали. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость записала ролик, на котором предстала в платье длины мини, оформленном серебристыми пайетками и белыми перьями. Затем она подошла к камере и развернулась спиной. На размещенных кадрах видно, что молния на изделии оказалась расстегнута. «Посмотрите на эту дуру», — с иронией подписала звезда пост.

Поклонники оценили чувство юмора звезды, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Нет ничего сексуальнее, чем женщина с хорошим чувством юмора», «Великолепная и такая забавная», «Спасибо за то, что ты такая настоящая», «Ты очень красивая», «Шикарная девушка с тонким чувством юмора», — высказывались они.

Ранее Манн поделилась с фанатами откровенным видео. Тогда она попозировала перед камерой в солнцезащитных очках и купальнике кораллового цвета с глубоким декольте.

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      Мария Винар
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