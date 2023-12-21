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08:41, 21 декабря 2023Россия

Появились новые подробности о снятой с поезда сотне российских детей

«112»: в поезде Тюмень — Адлер нашли обездвиженную 12-летнюю школьницу

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В поезде ТюменьАдлер нашли обездвиженную 12-летнюю школьницу. Кроме того, с железнодорожного состава в Саратовской области сняли более 100 детей, примерно 30 из них были госпитализированы. Такие новые подробности о происшествии в российском регионе появились у Telegram-канала «112».

Как утверждает канал, группа из 125 ребят возвращалась из поездки в Сибирь, сразу у нескольких из них проявились симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Также у школьников поднялась температура. Когда поезд проезжал Пензенскую область, одной из девочек стало плохо. Она внезапно потеряла сознание, сопровождавшим детей медикам спасти школьницу не удалось.

В Сердобске в железнодорожный состав подсели врачи РЖД. К тому моменту четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков были выявлены признаки простуды. В Балашове Саратовской области группу уже ждали несколько бригад скорой помощи. Заболевших детей сняли с поезда.

По сведениям «112», произошедшим заинтересовались следователи и представители прокуратуры. Те ребята, кого болезнь обошла стороной, продолжили путь домой на железнодорожном составе.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. По его данным, всех детей успели осмотреть врачи.

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      Анна Щербакова
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