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18:11, 21 декабря 2023Мир

Появилось видео с места стрельбы в Праге

Чешская полиция опубликовала видео с места стрельбы у университета в Праге

Пресс-служба полиции республики Чехия опубликовала видео с места стрельбы у Карлового университета на площади Яна Палаха в центре Праги. Кадры доступны в аккаунте чешской полиции в социальной сети X.

«В настоящее время полиция прибывает на место происшествия, вся площадь Яна Палаха и прилегающая территория полностью закрыты», — сообщили ранее в полиции. По предварительным данным, несколько человек погибло, есть раненые.

Позднее полиция сообщила, что мужчина, открывший стрельбу, покончил с собой. «Cтрелок был устранен! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых», — написала пресс-служба правоохранительного ведомства.

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      Виктория Кондратьева
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