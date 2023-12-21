Путин призвал установить статус многодетной семьи

Путин поручил на федеральном уровне установить статус многодетной семьи

В России необходимо установить статус многодетной семьи со всеми соответствующими льготами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом. И это справедливая просьба и справедливое требование», — сказал глава государства во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он призвал обеспечить многодетные семьи льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей стране единообразно, а также отметил, что принять данное решение необходимо оперативно.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что лучшим новогодним подарком для многодетных будет принятие единого федерального документа об общих мерах поддержки, который распространится на все субъекты России и гарантирует всем семьям равную помощь от государства.