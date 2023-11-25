В Госдуме предложили разработать указ о мерах поддержки многодетных семей

Депутат Останина предложила подготовить федеральный указ о помощи многодетным

Лучшим новогодним подарком для многодетных будет принятие единого федерального документа об общих мерах поддержки, который распространится на все субъекты России и гарантирует всем семьям равную помощь от государства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина.

«Самым большим подарком для многодетных семей будет указ о статусе и мерах поддержки. Потому что не думаю, что в регионах многодетные будут как-то обделены вниманием. Но нужен федеральный нормативный документ, который бы распространялся на все субъекты. Нужен большой комплексный закон. А мелкими подачками создавать имитацию заботы о многодетных не стоит», — считает Останина.

Она также напомнила о специальных новогодних подарках для семей военнослужащих. Кроме того, планируется отдельная помощь для детей, ставших жертвами украинского конфликта.

«Председатель Госдумы, я напомню, дал поручение об использовании 16 миллионов, выигранных у Google, на обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами конфликта на новых территориях, в приграничных регионах. Вот будет тоже новогодний подарок от государства», — добавила политик.

Ранее Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Также необходимо ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье для них и ввести льготные посещения детьми из многодетных семей учреждений культуры, добавила депутат.