Путин рассказал об историческом минимуме бедности в России

Путин заявил об историческом минимуме бедности в РФ и призвал свести ее к нулю

В России по итогам 2023 года зарегистрируют исторический минимум бедности, рассказал президент страны Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что для самих малоимущих граждан такой рекорд — «это пустой звук». «Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям — к нулю надо стремиться», — призвал президент. Для этого, по его словам, нужно наращивать производительность труда, повышать эффективность экономики, а также всей социальной сферы.

Ключ к повышению доходов граждан Путин видит в создании в стране экономики квалифицированных кадров и высоких заработных плат.

Как рассказала на том же мероприятии вице-премьер Татьяна Голикова, к октябрю 2023 года, по сравнению с данными годичной давности, «вышли из бедности» 1,1 миллиона россиян, а доходы у наименее обеспеченных граждан страны выросли в среднем на 8,5 процента.

