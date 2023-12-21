Путин созвонился с президентом Венесуэлы

Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, в ходе звонка лидеры обсудили международную повестку и вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро. Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию вокруг спорного района Эссекибо. Путин высказался за мирное решение венесуэльско-гайанского территориального спора «исключительно с помощью дипломатических методов».

Ранее Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. С предложением подписать договор выступил российский МИД.