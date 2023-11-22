Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С предложением подписать договор выступил российский МИД. Теперь документ будет подписан главами государств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза. Глава ведомства выразил удовлетворение в связи с развитием «внутривенесуэльского диалога».

В октябре заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон заявил, что страна планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения.