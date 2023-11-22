Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 22 ноября 2023Мир

Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С предложением подписать договор выступил российский МИД. Теперь документ будет подписан главами государств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза. Глава ведомства выразил удовлетворение в связи с развитием «внутривенесуэльского диалога».

В октябре заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон заявил, что страна планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области. Пострадали десятки человек

      Полоскание соленой водой предотвратило тяжелый COVID

      Костомаров сыграл в теннис с протезом руки

      Супруги отправились в отпуск мечты в годовщину свадьбы и чудом выжили в аварии

      Сериал «Черное зеркало» продлили еще на один сезон

      Россиянкам рассказали о правилах ухода за кожей зимой

      Литва поставила Киеву патроны и военное снаряжение

      В Мексике оценили возможность проведения матча со сборной России по футболу

      Российский стилист назвал популярными шубы из натурального меха

      В Подмосковье закрасили «Родину-мать»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости