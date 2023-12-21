Рогов: российская система ПВО отразила атаку ВСУ на Бердянск

Украинская армия предприняла безуспешную попытку атаковать в районе Бердянска в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что над Бердянским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «Две цели уничтожены на подлете в районе села Осипенко», — написал Рогов.

Ранее 21 декабря украинские войска нанесли удар ракетными системами залпового огня (РСЗО) по городу Токмак в Запорожской области. В результате атаки пострадали как минимум два мирных жителя.