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22:25, 21 декабря 2023Бывший СССР

Система ПВО отразила атаку ВСУ на Бердянск

Рогов: российская система ПВО отразила атаку ВСУ на Бердянск

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинская армия предприняла безуспешную попытку атаковать в районе Бердянска в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что над Бердянским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «Две цели уничтожены на подлете в районе села Осипенко», — написал Рогов.

Ранее 21 декабря украинские войска нанесли удар ракетными системами залпового огня (РСЗО) по городу Токмак в Запорожской области. В результате атаки пострадали как минимум два мирных жителя.

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