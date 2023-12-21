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18:47, 21 декабря 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин поджег жену из-за ее позднего возвращения домой

В Омской области мужчина облил жену бензином и поджег ее, женщина умерла

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Омской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя села Цветнополье, который облил жену бензином и поджег ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ, уголовное дело готовят к передаче в суд. Мужчина свою вину не признает.

По версии следствия, рано утром 30 июня обвиняемый выпил и поссорился с женой из-за ее позднего возвращения домой. Во время конфликта он облил женщину бензином и поджег. Потерпевшая, охваченная пламенем, выбежала во двор, где легла в емкость с водой, чтобы потушить огонь, но обвиняемый стал ее топить. Ей удалось вырваться, прибежать в магазин и попросить вызвать скорую. Однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

При этом обвиняемый заявил, что возгорание произошло случайно, а канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену. Он якобы курил сигарету, и неожиданно женщина загорелась. Его версия была полностью опровергнута собранными в ходе следствия доказательствами.

Ранее заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге бывшей супруги на работе.

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