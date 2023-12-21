Раскрыты подробности отношений Тома Круза с бывшей женой российского олигарха

Анонимный источник раскрыл подробности отношений голливудского актера Тома Круза с бывшей женой российского алмазного магната и олигарха Дмитрия Цветкова, светской львицей Эльсиной Хайровой. Соответствующий материал появился на сайте еженедельного журнала Us Weekly.

По словам инсайдера, в настоящий момент знаменитости часто проводят время в любимом закрытом клубе звезды «Миссия невыполнима», а также наслаждаются послеобеденным чаем и изысканными ужинами в Лондоне. «Они очень счастливы. Том чрезвычайно уверен, что это может сработать на долгосрочную перспективу», — рассказал он.

Кроме того, собеседник издания отметил, что Круз и Хайрова познакомились через общих друзей. «Том стал популярной фигурой в Лондоне среди состоятельной элиты. То, что началось как обычная дружба, быстро превратилось в нечто более особенное», — заключил он.

Ранее анонимные источники рассказали журналистам о тайном свидании Тома Круза и Эльсины Хайровой. По их словам, 61-летний актер арендовал целый этаж премиального ресторана Mayfair Novikov для романтического ужина.

Первая информация о возможном романе Тома Круза и Эльсины Хайровой появилась 13 декабря. Тогда в сети распространились снимки с вечеринки в честь дня рождения первой вице-мисс Европа 2006 года Алены Авраменко, на которых заметили знаменитостей.