Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 21 декабря 2023Ценности

Раскрыты подробности отношений Тома Круза с бывшей женой российского олигарха

Том Круз

Том Круз. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Анонимный источник раскрыл подробности отношений голливудского актера Тома Круза с бывшей женой российского алмазного магната и олигарха Дмитрия Цветкова, светской львицей Эльсиной Хайровой. Соответствующий материал появился на сайте еженедельного журнала Us Weekly.

По словам инсайдера, в настоящий момент знаменитости часто проводят время в любимом закрытом клубе звезды «Миссия невыполнима», а также наслаждаются послеобеденным чаем и изысканными ужинами в Лондоне. «Они очень счастливы. Том чрезвычайно уверен, что это может сработать на долгосрочную перспективу», — рассказал он.

Кроме того, собеседник издания отметил, что Круз и Хайрова познакомились через общих друзей. «Том стал популярной фигурой в Лондоне среди состоятельной элиты. То, что началось как обычная дружба, быстро превратилось в нечто более особенное», — заключил он.

Ранее анонимные источники рассказали журналистам о тайном свидании Тома Круза и Эльсины Хайровой. По их словам, 61-летний актер арендовал целый этаж премиального ресторана Mayfair Novikov для романтического ужина.

Первая информация о возможном романе Тома Круза и Эльсины Хайровой появилась 13 декабря. Тогда в сети распространились снимки с вечеринки в честь дня рождения первой вице-мисс Европа 2006 года Алены Авраменко, на которых заметили знаменитостей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число жертв стрельбы в университете Праги выросло

      Еще одна российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Популярная актриса высмеяла свой наряд на видео из-за одной детали

      Россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга

      Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию из-за сигнала о возгорании двигателя

      Россиянам раскрыли способы сэкономить при продаже дачи

      В ДНР расстрелявшему 25 мирных жителей военному ВСУ вынесли приговор

      Названы лучшие игры года на PlayStation

      На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

      «Представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь» Бойцы в зоне СВО призвали проверить голую вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости