Раскрыты три способа справиться с неправильно припаркованным автомобилем соседа

Юрист Русяев: за неправильную парковку водителя ждет штраф до 3000 рублей

Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев раскрыл три действенных способа, которые помогут справиться с неправильно припаркованным автомобилем соседа. В беседе с «Известиями» он поделился советами по наведению порядка во дворе дома.

«Согласно ст. 12.19 КоАП РФ, за неправильную парковку водителя ждет штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. А еще эвакуатор может увезти машину на штрафную стоянку, после чего хозяину придется заплатить немалую сумму за перемещение и хранение авто», — напомнил Русяев.

В первую очередь он порекомендовал вежливо обсудить данный вопрос непосредственно с нарушителем и предложить ему переставить машину. По словам юриста, часто «автовладельцы даже не задумываются о том, что мешают другим своей парковкой».

В случае, если разговор не помог, специалист посоветовал призвать на помощь стражей правопорядка. «Для начала можно позвонить в дежурную часть ГИБДД своего района и сообщить номер, марку и точное месторасположение автомобиля. Дежурный обязан выслать на место экипаж ДПС для составления протокола и оформления штрафа. Но еще лучше подать жалобу через специальную форму на сайте Госавтоинспекции или с помощью мобильного приложения вроде "Помощник Москвы"», — рассказал Русяев. Чтобы ускорить рассмотрение дела и практически гарантированно наказать виновника, к заявлению он порекомендовал прикрепить фотографии, доказывающие факт нарушения.

В качестве третьего способа решения проблемы он назвал установку знаков, запрещающих парковку, или антипарковочных ограждений. Для этого, отметил юрист, нужно ходатайствовать перед местной администрацией.

«Для этого можно собрать коллективную петицию от жителей дома с фотографиями загроможденного двора. А еще лучше вынести этот вопрос на общее собрание. Если большинство поддержит инициативу, чиновники не откажут», — указал Русяев. В заключение он отметил, что при удачной комбинации всех трех способов от этой проблемы получится избавиться надолго.

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