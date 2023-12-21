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11:16, 21 декабря 2023Экономика

России предрекли резкий рост товарооборота с одной страной

РАДС: товарооборот России и Индии может достичь $100 миллиардов к 2030 году

Фото: B Mathur / Reuters

К 2030 году товарооборот России и Индии может достичь отметки в 100 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Русско-азиатского делового совета (РАДС).

Ожидается, что к этому времени российский экспорт в азиатскую страну может вырасти с 32,5 миллиарда в 2022 году до 72-95 миллиардов. В свою очередь, объемы импорта из Индии через шесть лет с большой долей вероятности увеличатся с 2,5 до более чем 20 миллиардов. Таким образом, суммарный товарооборот двух стран к 2030 году может вырасти примерно в 2,5 раза, пришли к выводу эксперты.

Рост российского экспорта, по мнению аналитиков, будет во многом обусловлен увеличением поставок энергоносителей, в первую очередь, нефти. Дополнительными драйверами выступят удобрения, машины и оборудование, продукция деревообрабатывающей промышленности, а также черные и цветные металлы. При этом индийские компании в среднесрочной перспективе будут активнее расширять присутствие на российском рынке и продвигать там фармацевтическую и химическую продукции, утверждают аналитики.

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В то же время для резкого наращивания товарооборота России и Индии придется решить ряд проблем логистического и финансового характера. Речь идет в первую очередь о расчетах в национальных валютах. В РАДС считают, что «рост объема рупий на счетах ведущих российских финансовых и энергетических компаний» в настоящее время не способствует наращиванию российских инвестиций в индийскую экономику.

Способствовать решению проблемы могли бы более активные закупки индийских товаров, однако этому мешает недостаточные логистические мощности. Участок транспортного коридора «Север — Юг» из иранского Решта в азербайджанскую Астару планируют достроить лишь к 2025 году. Завершение работ поспособствует ускорению перевозки грузов и снижению стоимости логистики, заключили в РАДС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что России по силам резко нарастить товарооборот с еще одной азиатской страной — Китаем. По его словам, суммарные объемы торговли двух государств к 2030 году могут достичь установленной цели в 300 миллиардов долларов. Уже по итогам января-ноября 2023-го товарооборот РФ и КНР оценивался в 218,17 миллиарда, а годовой прирост составил 26,7 процента.

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