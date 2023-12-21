Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:43, 21 декабря 2023Экономика

Россия резко снизила поставки электроэнергии в одну страну

«Ъ»: поставки электроэнергии из России в КНР снизились на 26,6 % в январе-ноябре

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

По итогам января-ноября суммарные поставки российской электроэнергии в Китай сократились на 26,6 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и упали до уровня примерно в 3,16 миллиарда киловатт-час. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

При этом наиболее заметное снижение экспорта российской электроэнергии наблюдалось осенью. Так, в сентябре поставки просели на 47 процентов, в октябре — на 72 процента, а в ноябре — на 61 процент. При этом тенденция начала прослеживаться еще летом. По итогам августа экспорт электроэнергии из России в Китай снизился на 49,8 процента.

В качестве основных причин подобной динамики эксперты назвали высокий уровень аварийности тепловых электростанций на Дальнем Востоке и повышенный внутренний спрос сначала из-за аномальной жары, а потом из-за морозов.

В первой половине октября представитель российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО» Александра Панина заявила, что китайская сторона согласилась на увеличение стоимости поставок из РФ из-за введения российским правительством гибких экспортных пошлин. В результате китайский покупатель пошел на уступки и повысил цену контракта на размер пошлины (размер пошлины составляет 4-7 процента в зависимости от курса рубля).

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      В России подростки поставили мальчика на колени и задали ему вопрос о чушпане

      Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

      В одной стране заявили о необходимости обойти антироссийские санкции

      Девушка несколько раз попала в больницу из-за бутылки с водой

      Волочкова избавится от последней квартиры в Астрахани

      Россия резко снизила поставки электроэнергии в одну страну

      Раскрыта стоимость отдыха в самой посещаемой россиянами соседней стране

      Порнозвезда назвала идиотами не знающих о ее карьере родителей

      В российской красной икре нашли кишечную палочку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости