Россия резко снизила поставки электроэнергии в одну страну

«Ъ»: поставки электроэнергии из России в КНР снизились на 26,6 % в январе-ноябре

По итогам января-ноября суммарные поставки российской электроэнергии в Китай сократились на 26,6 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и упали до уровня примерно в 3,16 миллиарда киловатт-час. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

При этом наиболее заметное снижение экспорта российской электроэнергии наблюдалось осенью. Так, в сентябре поставки просели на 47 процентов, в октябре — на 72 процента, а в ноябре — на 61 процент. При этом тенденция начала прослеживаться еще летом. По итогам августа экспорт электроэнергии из России в Китай снизился на 49,8 процента.

В качестве основных причин подобной динамики эксперты назвали высокий уровень аварийности тепловых электростанций на Дальнем Востоке и повышенный внутренний спрос сначала из-за аномальной жары, а потом из-за морозов.

В первой половине октября представитель российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО» Александра Панина заявила, что китайская сторона согласилась на увеличение стоимости поставок из РФ из-за введения российским правительством гибких экспортных пошлин. В результате китайский покупатель пошел на уступки и повысил цену контракта на размер пошлины (размер пошлины составляет 4-7 процента в зависимости от курса рубля).