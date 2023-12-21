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20:11, 21 декабря 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы сэкономить при продаже дачи

Юрист Коновалов-старший: части россиян можно не платить налог с продажи дачи

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Часть россиян имеет право не платить налог с продажи дачи. Способы сэкономить при реализации загородного участка раскрыл россиянам юрист Сергей Коновалов-старший, пишет aif.ru.

Эксперт отметил, что законных способов не платить налог на проданную дачу немного. Один из них — владеть такой недвижимостью более трех лет. Однако есть нюансы — собственник должен унаследовать объект, получить в подарок от близкого родственника, приватизировать или получить по договору пожизненного содержания с иждивением.

Кроме того, налог могут не платить россияне, если дача по каким-то причинам является их единственным жильем. «Есть момент, позволяющий не ждать указанные три года и также не платить налог. С 1 января 2022 года действует налоговое послабление для семей, где есть двое и более детей (до 18 лет или до 24, если ребенок учится очно). При этом кадастровая цена земельного участка вместе с кадастровой ценой дома и иных строений не должна превышать 50 миллионов рублей», — добавил Коновалов-старший.

Ранее россиянам назвали поводы для отказа в выплатах за поврежденный снегом дачный дом. Так, компенсация ущерба не положена, если осадки на здании накопились за длительное время.

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      Нина Ташевская
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