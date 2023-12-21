Россияне надругались над третьеклассником под угрозой закрыть его на балконе

В Долинске подростки надругались над третьеклассником на вечеринке в квартире

В Долинске Сахалинской области два восьмиклассника надругались над третьеклассником во время вечеринки в квартире. Подростки угрожали закрыть ребенка на балконе, сообщило издание Baza в Telegram.

По сведениям издания, все произошло 17 декабря. В отсутствие родителей 14-летний российский подросток пригласил к себе домой ровесника и учащегося помладше. В какой-то момент восьмиклассники решили поиздеваться над младшим. Под угрозами закрыть его на балконе подростки совершили в отношении ребенка насильственные действия.

После пережитого мальчик вернулся домой и рассказал обо всем родителям. Сотрудники полиции уже задержали его обидчиков. В отношении школьников возбудили уголовное дело.

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