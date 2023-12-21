Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 21 декабря 2023Россия

Россияне надругались над третьеклассником под угрозой закрыть его на балконе

В Долинске подростки надругались над третьеклассником на вечеринке в квартире

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Долинске Сахалинской области два восьмиклассника надругались над третьеклассником во время вечеринки в квартире. Подростки угрожали закрыть ребенка на балконе, сообщило издание Baza в Telegram.

По сведениям издания, все произошло 17 декабря. В отсутствие родителей 14-летний российский подросток пригласил к себе домой ровесника и учащегося помладше. В какой-то момент восьмиклассники решили поиздеваться над младшим. Под угрозами закрыть его на балконе подростки совершили в отношении ребенка насильственные действия.

После пережитого мальчик вернулся домой и рассказал обо всем родителям. Сотрудники полиции уже задержали его обидчиков. В отношении школьников возбудили уголовное дело.

Ранее житель Алтайского края воспользовался отсутствием сожительницы и изнасиловал ее дочерей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани

      Россиянкам посоветовали самые модные цвета в одежде для встречи Нового года

      Система ПВО отработала по целям в районе Крымского моста

      Орбан согласился называть действия РФ на Украине специальной военной операцией

      Адвокат высказалась о судьбе клуба «Мутабор» после голой вечеринки Ивлеевой

      Лавров объяснил значимость создания палестинского государства

      Apple предсказали миллиардные потери

      Еще в одном отеле России отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных

      Лукашенко побеседовал с чиновниками полушепотом

      ФСБ задержала троих несовершеннолетних диверсантов в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости