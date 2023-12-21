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18:06, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин поспорил с двумя мужчинами и отомстил им при помощи оружия

В Калининграде суд приговорил мужчину к колонии за убийство и покушение

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Калининграде суд приговорил 46-летнего местного жителя к 13 с половиной годам колонии строгого режима за расправу над мужчиной и покушение на его знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по трем статьям, среди которых 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») и 30, 105 («Покушение») УК РФ. Суд взыскал в пользу супруги одного из пострадавших компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

По версии следствия, ночью 19 июля 2022 года у осужденного с пострадавшими произошел конфликт около магазина в поселке Новоколхозное, затем он решил их выследить и отомстить при помощи оружия. Он пришел к дому одного из них и три раза выстрелил в хозяина, а потом произвел не менее четырех выстрелов в его знакомого.

Первого подсудимый лишил жизни, а второму удалось скрыться за строением, благодаря чему он остался жив. Разрешение на ношение и хранение оружия у стрелка не было. Во время судебного заседания мужчина не отрицал, что стрелял в хозяина дома, однако утверждал, что лишить жизни его не хотел, а также не желал ранить второго потерпевшего.

Ранее пьяный житель села Лушина Сакского района Крыма открыл стрельбу из ружья после отказа соседа прокатить его на машине.

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      Варвара Митина
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