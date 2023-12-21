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19:03, 21 декабря 2023Россия

Российские кадеты вытерли школьную доску телом младшеклассника

Под Красноярском кадеты вытерли школьную доску телом младшеклассника

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В поселке Кедровый под Красноярском старшие кадеты вытерли школьную доску телом младшеклассника, сообщил Telegram-канал «Борус». Издевательства над ребенком попали на видео.

На кадрах, опубликованным изданием, видно, как двое подростков держат россиянина за руки и ноги и водят его спиной по доске. Ребенок не сопротивляется старшим, а еще один кадет, находящийся в классе в момент издевательства, делает вид, что не обращает внимания на происходящее.

После того как подростки вытерли доску, они изучили спину ребенка и с улыбкой отреагировали на испачканную ими же форму кадета словами «нормально».

В социальных сетях учебного учреждения нет комментариев о случившемся, однако в последней записи говорится, что кадетский корпус ищет на работу сразу нескольких преподавателей, среди которых воспитатель и социальный педагог.

Ранее стало известно, что в школе Махачкалы 11-классника забили до потери сознания.

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      Марк Леонов
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