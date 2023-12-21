Подростка забили до потери сознания в дагестанской школе

11-классника забили до потери сознания в школе Махачкалы

11-классника забили до потери сознания в школе Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Дагестана.

По данным агентства, подростка избил десятиклассник, уже состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Ученик 11-го класса потерял сознание и получил телесные повреждения. У учащегося диагностировано сотрясение головного мозга, медиками зафиксированы побои», — рассказали в администрации. Школьник госпитализирован.

Отмечается, что напавший на 11-классника подросток уже не раз становился инициатором конфликтов и драк.

Ранее сообщалось, что банда агрессивных подростков терроризирует жителей многоквартирного дома на Олимпийской улице в Тюмени.