Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 21 декабря 2023Россия

Подростка забили до потери сознания в дагестанской школе

11-классника забили до потери сознания в школе Махачкалы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

11-классника забили до потери сознания в школе Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Дагестана.

По данным агентства, подростка избил десятиклассник, уже состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Ученик 11-го класса потерял сознание и получил телесные повреждения. У учащегося диагностировано сотрясение головного мозга, медиками зафиксированы побои», — рассказали в администрации. Школьник госпитализирован.

Отмечается, что напавший на 11-классника подросток уже не раз становился инициатором конфликтов и драк.

Ранее сообщалось, что банда агрессивных подростков терроризирует жителей многоквартирного дома на Олимпийской улице в Тюмени.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

      «Мощный китаец» помог россиянам разбогатеть

      Глава УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге

      Собчак объяснила последние изменения во внешности словами «немножко разжирела»

      ВСУ нанесли удар по университету в центре Донецка

      В Грузии протестующие начали акцию с сожжением флагов ЕС

      Назван срок разблокировки иностранных активов россиян

      Россияне отвернулись от жилья в Москве

      Власти собрались инвестировать в экономику триллионы рублей россиян

      МВД и Роскомнадзор попросили проверить вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости