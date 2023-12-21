Подростка забили до потери сознания в дагестанской школе
11-классника забили до потери сознания в школе Махачкалы
11-классника забили до потери сознания в школе Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Дагестана.
По данным агентства, подростка избил десятиклассник, уже состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
«Ученик 11-го класса потерял сознание и получил телесные повреждения. У учащегося диагностировано сотрясение головного мозга, медиками зафиксированы побои», — рассказали в администрации. Школьник госпитализирован.
Отмечается, что напавший на 11-классника подросток уже не раз становился инициатором конфликтов и драк.
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