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12:08, 21 декабря 2023Россия

Российские супруги-пенсионеры бесследно исчезли с водохранилища

Пенсионеры бесследно исчезли с территории водохранилища в Амурской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Супруги-пенсионеры бесследно исчезли с территории Зейского водохранилища в Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Как утверждает издание, 70-летние россияне жили и работали на охотоведческом зимовье Зейского водохранилища с октября.

Там не было мобильной связи. Когда встал лед, к пожилым с продуктами отправился один из охотоведов. По его словам, на месте он никого не обнаружил.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции и спасатели также не нашли следов супругов. На трех снегоходах они осмотрели 80 километров береговой линии, но все оказалось безрезультатно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 33-летняя мать с двумя 13-летними детьми пропали по дороге в школу.

Муж горожанки заявил в полицию об их исчезновении. Россиянин пояснил, что разыскивать женщину с несовершеннолетними вызвались и волонтеры.

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      Анна Щербакова
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