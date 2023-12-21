Российский суд дал пять лет украинцу за участие в «Айдаре»

В Ростове-на-Дону осудили на пять украинца за участие в «Айдаре»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы украинца Владимира Удовика за участие в батальоне «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 29 декабря 2017 года Удовик в Луганской народной республике (ЛНР) добровольно вступил в «Айдар». Ему выдали оружие, боеприпасы, военную форму и всю необходимую амуницию. Он стал стрелком-помощником гранатометчика и принимал участие в боевых действиях против военных ЛНР. В июле 2018 года закончился контракт, и осужденного зачислили в резерв первой очереди.

Ранее стало известно, что украинца Владимира Линника за участие в батальоне «Айдар» приговорили к шести годам колонии общего режима.