Семьям пострадавших от атак Украины детей выплатят по 100 тысяч рублей

Путин ввел новые меры поддержки семей с детьми, пострадавших от атак Украины

Президент России Владимир Путин своим указом ввел новые меры социальной поддержки семей с детьми, которые пострадали от атак со стороны Украины. Он опубликован на сайте Кремля.

Так, в случае, если несовершеннолетний после 18 февраля 2022 года получил ранение, травму или контузию в новых регионах РФ или на других территориях вблизи зоны специальной военной операции (СВО), семья получит единовременную выплату 100 тысяч рублей. Она будет выплачиваться с 1 января 2024 года.

Пострадавший ребенок при этом должен быть гражданином РФ и постоянно проживать на территории страны. Правительству Путин поручил обеспечить финансирование этих выплат и утвердить перечень документов для ее получения.

Также дополнительные меры поддержки пострадавших семей было рекомендовано ввести российским регионам — в частности, организовать их отдых и лечение.

Ранее в Совете Федерации предложили закрепить законодательно равные меры поддержки участникам СВО.

