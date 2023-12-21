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10:48, 21 декабря 2023Силовые структуры

СКР расследует преступления ВСУ против жителей Донецка

СКР расследует обстрелы ДНР со стороны Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления, связанные с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, из-за обстрела Украиной Киевского района Донецка четыре человека в травматологическом центре были ранены. Пострадал в том числе сотрудник медицинского учреждения. А на улице Коцюбинского ранения получили мужчина и женщина.

Также ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника и ранили трех сотрудников бригады скорой помощи. В СКР добавили, что под обстрел попало троллейбусное депо. В результате все транспортные средства были уничтожены.

Теперь следователи установят причастных к этим преступлениям.

Ранее стало известно, что из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в селе Горналь Суджанского района Курской области был ранен мужчина.

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      Екатерина Кашурникова
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