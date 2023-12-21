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12:25, 21 декабря 2023Россия

Совфед пообещал не допускать вмешательства в выборы президента

Матвиенко заявила, что Совфед не допустит вмешательства в выборы президента

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Совет Федерации не допустит вмешательства в выборы президента России. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги», — пояснила она.

По словам Матвиенко, мониторинговая группа верхней палаты парламента будет следить за попытками вмешательства в выборы.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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      Никита Абрамов
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