Совфед пообещал не допускать вмешательства в выборы президента

Матвиенко заявила, что Совфед не допустит вмешательства в выборы президента

Совет Федерации не допустит вмешательства в выборы президента России. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги», — пояснила она.

По словам Матвиенко, мониторинговая группа верхней палаты парламента будет следить за попытками вмешательства в выборы.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.