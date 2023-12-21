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16:15, 21 декабря 2023Спорт

Стал известен новый формат Суперлиги

Новый формат Суперлиги будет включать 64 команды и три дивизиона

Фото: Nelson Ndongala / Unsplash

Организаторы Суперлиги описали новый формат проведения турнира. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, Суперлига будет включать 64 команды и три дивизиона, между которыми будет предусмотрены повышения и понижения в классе. При этом в высших дивизионах будут соревноваться по 16 клубов, а в третьей лиге, попадание в которую будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах, — 32 клуба. Постоянных участников в турнире не будет.

Турнир будет состоять из регулярного чемпионата и плей-офф. Во время стадии на вылет будет определяться чемпион турнира, а также команды, которые будут повышены или понижены в классе.

21 декабря Европейский суд признал действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против создания Суперлиги незаконными. В Европейском суде заявили, что У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе.

О создании Суперлиги стало известно в апреле 2021 года. В нем должны были принять участие 12 европейских топ-клубов. Через несколько дней проект был заморожен из-за блокировки ФИФА и УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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