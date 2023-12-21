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12:27, 21 декабря 2023Спорт

Действия ФИФА и УЕФА против Суперлиги признали незаконными

Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА против Суперлиги незаконными

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Европейский суд признал действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против создания Суперлиги незаконными. Об этом сообщает Independent.

В Европейском суде заявили, что У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Отмечается, что Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

О создании Суперлиги стало известно в апреле 2021 года. В нем должны были принять участие 12 европейских топ-клубов. Через несколько дней проект был заморожен из-за блокировки ФИФА и УЕФА.

Большинство изначальных участников заявили о своем отказе от нового проекта. Они заявили, что столкнулись с угрозами и давлением со стороны третьих лиц, принуждением к отказу от проекта. По их мнению, клубы лишают возможности найти решение посредством конструктивного диалога.

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      Анастасия Борисова
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