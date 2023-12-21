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12:19, 21 декабря 2023Бывший СССР

У детей министра обороны Украины оказалось гражданство США

Трое детей министра обороны Украины Умерова имеют гражданство США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров указал в декларации своих детей как граждан США. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Канал опубликовал данные антикоррупционной декларации Умерова за 2022 год, где его сын и дочь указаны как граждане Украины и США. При этом в 2020 году у них был только украинский паспорт. Также оказалось, что вторая дочь министра получила паспорт сразу после рождения.

Публикация была сделана после того, как Умеров рассказал о планах мобилизовать уехавших из страны украинцев. Он призвал их вернуться на Украину и пригрозил санкциями уклонистам.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жена и дети Умерова уже несколько лет проживают на постоянной основе в США. Он сообщил, что жена Умерова Лейла в 2016 году получила водительское удостоверение в Майами.

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      Юрий Леонов
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